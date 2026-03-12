Правдинский суд вынес приговор нетрезвому водителю, насмерть сбившему велосипедиста

В Правдинском районе суд вынес обвинительный приговор в отношении 21-летнего водителя, который насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Суд установил, что ночью 14 декабря 2024 года Н. в состоянии алкогольного опьянения двигался на автомобиле по мокрой дороге по центральной улице посёлка Луговое Правдинского района. Не справившись с управлением, он совершил наезд на движущегося по встречной полосе велосипедиста, после чего с места ДТП скрылся. В результате столкновения потерпевший от полученных телесных повреждений скончался.

В судебном заседании подсудимый Н. вину признал частично. Пояснил, что в состоянии алкогольного опьянения не находился; с места ДТП скрылся, так как испугался. Тем не менее суд счел вину молодого человека полностью доказанной и квалифицировал его действия по пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с подсудимого в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.