Правдинский суд вынес приговор нетрезвому водителю, насмерть сбившему велосипедиста

Все новости по теме: ДТП
Правдинский суд вынес приговор нетрезвому водителю, насмерть сбившему велосипедиста

В Правдинском районе суд вынес обвинительный приговор в отношении 21-летнего водителя, который насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Суд установил, что ночью 14 декабря 2024 года Н. в состоянии алкогольного опьянения двигался на автомобиле по мокрой дороге по центральной улице посёлка Луговое Правдинского района. Не справившись с управлением, он совершил наезд на движущегося по встречной полосе велосипедиста, после чего с места ДТП скрылся. В результате столкновения потерпевший от полученных телесных повреждений скончался.

В судебном заседании подсудимый Н. вину признал частично. Пояснил, что в состоянии алкогольного опьянения не находился; с места ДТП скрылся, так как испугался. Тем не менее суд счел вину молодого человека полностью доказанной и квалифицировал его действия по пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с подсудимого в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter