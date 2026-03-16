В Калининграде провели сложное кесарево сечение матери, родившей седьмого ребенка

Специалисты регионального перинатального центра Калининграда провели сложную операцию кесарева сечения пациентке с пятью рубцами на матке. Для женщины это седьмые роды. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Первая дочь родилась естественным путем, последующие роды прошли с помощью оперативного вмешательства. Очередное кесарево сечение стало для многодетной мамы уже шестым — на свет появился мальчик весом 3 980 граммов и ростом 56 сантиметров.

По словам специалистов, случаи проведения шестого кесарева сечения относятся к категории высокого хирургического и акушерского риска. Поскольку наличие пяти рубцов приводит к выраженному спаечному процессу в брюшной полости, что технически осложняет доступ к матке и требует высочайшей точности при разделении тканей для исключения повреждения смежных органов, таких как мочевой пузырь и кишечник. Кроме того, рубцовая ткань менее эластична и склонна к истончению, что повышает риск разрыва стенки матки в ходе операции. Повторные вмешательства также увеличивают вероятность аномального расположения плаценты и риск массивной кровопотери.

«Нам предстояло не просто бережно извлечь малыша, но и фактически заново „собрать“ ткани матки, ставшей из-за такого количества рубцов крайне хрупким органом, — отметила и. о. главного врача Елена Мартынова. — Но мы успешно справились, хирургическое вмешательство прошло без осложнений».

Сейчас состояние матери и новорожденного стабильное, они находятся под наблюдением специалистов в послеродовом отделении.