В Калининградской области планируют провести «просушку дорог»

С 24 марта по 23 апреля 2026 года на 36 участках областных дорог вводится временное ограничение движения транспорта, имеющего нагрузку на ось свыше 5 тонн. Об этом сообщили в региональном мининфраструктуры.

«„Просушкой дорог“ называется ограничение движения грузового транспорта с целью сохранить дорожное полотно в весенний период, когда из-за повышенной влажности грунт становится уязвимым к нагрузкам и колёса тяжёлой техники могут повредить покрытие», — говорится в сообщении.

Исключение делают для пассажирского транспорта, экстренных служб, дорожной техники, техники минобороны, грузовиков для перевозки продуктов питания, горюче-смазочных материалов, лекарственных средств и так далее.

Знаки, оповещающие о временных ограничениях, установлены на соответствующих участках дорог.