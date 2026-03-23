В региональном минобре сообщили об отсутствии планов «физического закрытия школ»

У минобра Калининградской области нет планов по закрытию школ в текущем году, при этом небольшие образовательные учреждения продолжают сливаться в более крупные. Об этом в понедельник, 23 марта, на пресс-конференции в ТАСС рассказала министр образования региона Светлана Трусенева, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«За последние несколько лет мы не закрыли ни одной школы с точки зрения физического присутствия там наших школьников, — сообщила Трусенева. — Речь идёт об оптимизации сети. Маленькие школы и маленькие детские сады присоединяются к школам либо к детским садам, для того чтобы там, где мы наблюдаем снижение контингента обучающихся и воспитанников, мы смогли по более эффективной, скажем так, модели организовать обучение наших ребят».

Трусенева добавила, что несмотря на отсутствие планов «по физическому закрытию школ», их постепенное объединение будет постоянным.

«Но объединение — это уже процесс перманентный. Он происходит, когда фактически мы создаём образовательные комплексы путём присоединения их к друг другу», — уточнила чиновница.

Напомним, что в Центральном районе Калининграда только в 2024 году закрылось пять детских садов. Горвласти тогда утверждали, что это происходит из-за снижения количества детей, проживающих в центре города.

Ранее «Новый Калининград» сообщал, как происходит реорганизация школ. Так в одном только Калининграде за последние годы были объединены школы 12 и 16, 39 и 3, 53 и 9, 40 и 59, 38 и 30, 45 и 56, 32 и 41.