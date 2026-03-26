Общество «Знание»: семейным традициям чтения книг привержены 64% россиян

Порядка 64% россиян сообщили, что в их семье есть традиции, связанные с чтением литературы, либо они хотят их завести. Такие данные опроса, проведенного центром исследований Российского общества «Знание», опубликованы к запуску всероссийского конкурса «Читаем всей семьей», передает ТАСС.

«Семейное чтение воспринимается россиянами как важная культурная и воспитательная практика, а в обществе сформировался высокий запрос на то, чтобы дети и подростки чаще знакомились с классической и современной отечественной литературой», — говорится в результатах исследования.

Среди респондентов, в семьях которых есть несовершеннолетние дети, показатель выше — 76% (в семьях без несовершеннолетних детей — 58%). По данным опроса, 89% россиян согласны с тем, что детям и подросткам необходимо прививать любовь к чтению классической и современной отечественной литературы. Среди женщин и респондентов старшего поколения согласие достигает 93%.

Главный барьер для семейного чтения — нехватка свободного времени и несовпадение графиков: эту причину называет каждый второй респондент (50%). Особенно остро проблему времени ощущают россияне 35-44 лет — 61% в этой группе говорят о дефиците времени. В числе других препятствий — конкуренция книг с гаджетами и соцсетями: 13% отмечают, что близкие предпочитают смартфоны книгам (в семьях с несовершеннолетними детьми об этом говорят чаще — 17% против 10% в семьях без детей). Еще 11% называют барьером расстояние, а среди россиян старше 60 лет этот фактор выходит на пик — 21%.

Всероссийский телефонный опрос проводился в марте 2026 года. В нем приняли участие 1 600 россиян из более чем 80 регионов страны.

Самое читаемое:

