Калининградстат: в рейтинге зарплат Калининградская область поднялась на семь пунктов

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Калининградстат: в рейтинге зарплат Калининградская область поднялась на семь пунктов

Калининградская область поднялась с 44-го на 37-е место среди регионов России по среднемесячной начисленной заработной плате. Об этом сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области Елена Александрова, передает ТАСС.

«Если сравнивать с субъектами Российской Федерации, то мы находимся на 37-й позиции. Средняя заработная плата по России составила немногим более 109 тыс. рублей [в апреле 2026 года], — сказал Александрова. — Если сравнить с 2020 годом, то мы занимали 44 позицию, то есть видим, что положение у нас улучшается». Она также отметила, что среди лидеров — субъекты Дальнего Востока, а рекордсмен — Чукотский автономный округ, где средняя зарплата превышает 250 тыс. рублей.

По словам, руководителя Калининградстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в апреле 2026 года в регионе составила 84,5 тыс. рублей. По сравнению с мартом она выросла на 3%, а к апрелю 2025 года — на 11,3%. Что касается реальной зарплаты, то к марту 2025 года прибавка составила 2,6%, а к апрелю 2025 года — 4,8%.

«Если говорить успевает ли она за инфляцией, то есть такое понятие, как реальная заработная плата, она как раз рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, — сказала Александрова. — Здесь тоже видим рост, но не такой активный, как в номинале, но тем не менее».

Она также отметила, что промышленность Калининградской области показывает уверенный рост, драйвером выступает добыча полезных ископаемых, где показатель увеличился в 2,9 раза. «Индекс промышленного производства [в январе — мае 2026 года по отношению к январю-маю прошлого года] у нас составил 112,3%, — сказала Александрова — Мы уверенно растем. Основной рост — это в добыче полезных ископаемых — этот показатель увеличился в 2,9 раза», — сказала Александрова. В обрабатывающих производствах зафиксирован прирост на 7,2%. Наибольший вклад внесли деревообработка, производство лекарственных средств и автотранспорта.

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