Список КПРФ на выборах в Заксобрание возглавил Максим Буланов

Список КПРФ на выборах в Законодательное собрание Калининградской области в 2026 году возглавил первый секретарь областного комитета партии Максим Буланов. Заверенный список кандидатов опубликовали в региональном избиркоме.

Следом за Максимом Булановым идут депутат окружного совета Янтарного округа Регина Райнис и член КПРФ Рустам Касумов. В общей сложности в выборах примут участие 64 кандидата по единому списку.

По одномандатным округам партия выдвинула 61 человека. В списке по одномандатному избирательному округу № 4 четыре кандидата, по остальным округам — по три (всего их 20).

В список кандидатов вошли в числе прочих активистка Татьяна Батыршина, член КПРФ, депутат ЗС седьмого созыва Евгений Кравченко, депутат горсовета Калининграда Тамилла Чернышева, член КПРФ Денис Гейчик, депутат ЗС Артём Вертепов.

Есть в списках и кандидат по фамилии Ган, однако, как сообщалось ранее, это не депутат Заксобрания седьмого созыва Евгений Ган. Ган Денис Арнуевич, согласно представленной в списке информации, родился в Караганде в 1984 году, проживает в посёлке Голубево Гурьевского округа и является членом партии КПРФ.

Как пояснил «Новому Калининграду» действующий депутат от КПРФ Евгений Ган, в выдвижении по одномандатному округу ему отказали «с грубейшими нарушениями Устава партии». Быть кандидатом в списке он не захотел.

Напомним, ранее сообщалось, что список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Калининградской области возглавил губернатор Алексей Беспрозванных, список ЛДПР — лидер партии Леонид Слуцкий, список «Яблока» — политолог и руководитель аналитического центра партии Иван Большаков, список «Справедливой России» — председатель регионального отделения партии Юрий Шитиков.

Выборы депутатов Законодательного собрания Калининградской области восьмого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. В состав областного парламента предстоит избрать 40 депутатов: 20 по одномандатным округам и 20 по единому округу. В этот же день состоятся выборы в Горсовет Калининграда и муниципальные окружные советы.