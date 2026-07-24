Список КПРФ на выборах в Заксобрание возглавил Максим Буланов

Все новости по теме: Выборы
Список КПРФ на выборах в Заксобрание возглавил Максим Буланов

Список КПРФ на выборах в Законодательное собрание Калининградской области в 2026 году возглавил первый секретарь областного комитета партии Максим Буланов. Заверенный список кандидатов опубликовали в региональном избиркоме.

Следом за Максимом Булановым идут депутат окружного совета Янтарного округа Регина Райнис и член КПРФ Рустам Касумов. В общей сложности в выборах примут участие 64 кандидата по единому списку.

По одномандатным округам партия выдвинула 61 человека. В списке по одномандатному избирательному округу № 4 четыре кандидата, по остальным округам — по три (всего их 20).

В список кандидатов вошли в числе прочих активистка Татьяна Батыршина, член КПРФ, депутат ЗС седьмого созыва Евгений Кравченко, депутат горсовета Калининграда Тамилла Чернышева, член КПРФ Денис Гейчик, депутат ЗС Артём Вертепов.

Есть в списках и кандидат по фамилии Ган, однако, как сообщалось ранее, это не депутат Заксобрания седьмого созыва Евгений Ган. Ган Денис Арнуевич, согласно представленной в списке информации, родился в Караганде в 1984 году, проживает в посёлке Голубево Гурьевского округа и является членом партии КПРФ.

Как пояснил «Новому Калининграду» действующий депутат от КПРФ Евгений Ган, в выдвижении по одномандатному округу ему отказали «с грубейшими нарушениями Устава партии». Быть кандидатом в списке он не захотел.

Напомним, ранее сообщалось, что список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Калининградской области возглавил губернатор Алексей Беспрозванных, список ЛДПР — лидер партии Леонид Слуцкий, список «Яблока» — политолог и руководитель аналитического центра партии Иван Большаков, список «Справедливой России» — председатель регионального отделения партии Юрий Шитиков.

Выборы депутатов Законодательного собрания Калининградской области восьмого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. В состав областного парламента предстоит избрать 40 депутатов: 20 по одномандатным округам и 20 по единому округу. В этот же день состоятся выборы в Горсовет Калининграда и муниципальные окружные советы.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter