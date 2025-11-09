«Балтика» завершила первый круг РПЛ в пятёрке лидеров чемпионата

«Балтика» завершила первый круг Российской Премьер-лиги в пятёрке лидеров чемпионата. Матч с «Краснодаром» 9 ноября на «Ростех Арене» завершился со счётом 1:1, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Чемпионы России вышли вперёд уже на 3-й минуте игры. Эдуард Сперцян замыкал навесную передачу с краю штрафной площади от своего напарника и попал в затылок Владиславу Саусю. Мяч рикошетом от головы последнего попал в сетку ворот Максима Бориско. Балтийцы отыгрались буквально в следующей атаке. Через две минуты Мингиян Бевеев вбросил аут, Иван Беликов скинул мяч головой во вратарскую площадь «Краснодара», а набегавший Брайан Хиль завершил атаку хозяев.

Во втором тайме преимуществом владели хозяева. Балтийцы несколько раз угрожали воротам быков, однако мяч попадал то в перекладину, то в кипера гостей Станислава Акгацева. «Краснодар» смог отвести игру ближе к центру поля только под конец встречи, при этом острых моментов у штрафной Максима Бориско не создал. Неофициальная битва чемпионов в рамках последнего матча первой половины РПЛ завершилась боевой ничьей.

Согласно сервису Flashscore, балтийцы наиграли на 1,22 ожидаемых гола (xG), в то время как у действующего победителя лиги этот показатель равен 0,68. При этом команда Мурада Мусаева, набрав одно очко, завершила первый круг на лидерской позиции. Футболисты Андрея Талалаева финишировали на пятой позиции. Отрыв между командами составляет пять баллов: 33 у «Краснодара» и 28 — у «Балтики». В следующем туре калининградцы сыграют на выезде: 22 ноября балтийцы в Оренбурге встретятся с одноимённой командой. Матч запланирован на 13:00 (0+).