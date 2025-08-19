Погода в Калининградской области 19 августа

Вторник, судя по прогнозам, будет самым тёплым и солнечным днём на этой неделе. Как сообщает Гидрометцентр России, днём 19 августа в Калининградской области ожидается +24°C. Дождь синоптики не прогнозируют, а слабый юго-западный ветер (не более трёх метров в секунду) не намерен усиливаться и к ночи. Температура в тёмное время суток может опуститься до +13°C. Атмосферное давление днём будет близким к норме, 757 мм ртутного столба, а ночью понизится до 753.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает ясную и по-летнему тёплую погоду на всей территории региона.

Традиционно прохладнее всего будет на побережье: в Светлогорске, Зеленоградске и Балтийске в районе +20°C. В Калининграде, Полесске и Мамоново, а также в Гвардейске и Багратионовске синоптики обещают +23°C, а восточнее +25°C.

Ночью картина будет обратной. Приморье будет самым тёплым: в Светлогорске, Балтийске и Зеленоградске до +15°C. В Калининграде, Полесске и Мамоново +12°C, а восточнее и вовсе до +11°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также сообщает о комфортном в плане температуры вторнике и солнечной погоде без дождей в течение суток.

Утром в Калининграде будет в районе +16,4°C, днём температура поднимется до 23,5°C, а вечером опустится до +19,2°C. В течение суток обещают влажность на уровне 100%.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» называет грядущий вторник «последним по-летнему теплым днём этой недели».

«Регион окажется под влиянием южной умеренной воздушной массы на периферии отходящего к юго-востоку отрога антициклона: ночь будет холодной, день — солнечным и теплым», — обещают эксперты.

Днем, как уверяют синоптики, в Калининграде и области будет +23...+25°C (в прибрежной зоне +21...+24°C), малооблачно и без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 761 до 755 мм.рт.ст.

Высота волн у побережья Балтийского моря: 0,5-1 м, а температура воды примерно +19°С.