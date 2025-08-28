Погода в Калининградской области 28 августа

Погода в Калининградской области 28 августа
Четверг, судя по прогнозам синоптиков, будет в Калининградской области самым жарким днём на этой неделе. Несмотря на облачность, воздух в светлое время суток прогреется до +26°C. Как сообщает Гидрометцентр России, 28 августа в Калининграде не ожидается осадков, а скорость юго-восточного ветра не должна превысить четыре метра в секунду. Ночью температура опустится до +17°C, ветер чуть усилится и изменит направление на южное. Атмосферное давление днём будет ниже нормы — 754 мм ртутного столба, а ночью оно снизится ещё сильнее — до 750 мм ртутного столба.

Прогноз на четверг, который даёт Яндекс.Погода, обещает днём сухую и жаркую погоду с температурой до +26°C, вечером она опустится до +24°C, а ночью до +21°C (возможен дождь). Влажность воздуха в течение суток будет колебаться от 48 до 67 процентов, а скорость ветра не превысит 4 м/с.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также обещает быть благоприятным. Утром в четверг в Калининграде будет в районе +15,7°C, днём она поднимется до +26,6°C, а вечером опустится до +22°C. В течение суток обещают влажность на уровне 78%. Утром и днём, согласно этому прогнозу, дождя не будет, а плотная утренняя и дневная облачность к вечеру сменится незначительной.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает, что прохладную ночь в четверг сменит жаркий день — регион впервые за долгое время окажется в зоне тропической воздушной массы, поступающей между антициклоном с центром над Черноземьем и циклонической системой над западом Европы.

«Днем в Калининграде и области +24...+26°C (к вечеру по югу региона до +27...+28°C). Утром и в первой половине дня — переменная облачность/облачно с прояснениями (преимущественно верхнего и среднего яруса), при прохождении теплого фронта местами не исключены небольшие дожди (в особенности на западе региона). После обеда и вечером переменная облачность/малооблачно и без осадков. Ветер юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет опускаться с 757 до 751 мм ртутного столба», — сообщают метеорологи.

