«Берег надежды» собирает средства для пятилетней калининградки с тугоухостью

Ксюша Степанова. Фото предоставлено БФ «Берег надежды»
Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для пятилетней Ксюши Степановой с диагнозом «двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 4-й степени — глухота». Девочке предстоит интенсивная подготовка к школе, ей требуется пройти дополнительный курс восстановительного лечения в Центре реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко». Сумма к сбору — 120 000 рублей.

Девочка родилась, когда старшему брату Илье было полтора года. «Мы с мужем были очень счастливы, много занимались развитием детей, но, к сожалению, речь Ильи была неразборчивой, — рассказывала мама детей Анна. — Мы посещали многих специалистов, состояли на учете у невролога, но врачи ссылались на особенности развития ребенка. И только в ноябре 2021 года, когда Илье было уже 3 года, ему поставили диагноз — „двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 3-й степени“».

Младшая дочь развивалась согласно возрасту. Но после того, как ее старшему брату был поставлен диагноз, по рекомендации врача-сурдолога обследовали и Ксюшу. В итоге ей был поставлен диагноз «двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 4-й степени». Генетический тест показал, что причиной является генетический сбой.

В 2 года и 3 месяца в Санкт-Петербурге Ксении провели операцию по кохлеарной имплантации на правом ухе, а через полтора года ей сделали операцию на левое ухо. Однако в связи с тем, что диагноз был поставлен поздно, у девочки есть проблемы с развитием и пониманием речи, ей требуются курсы восстановительного лечения.

Мама занимается реабилитацией детей, которым официально установлена инвалидность. Семейный бюджет состоит из заработной платы мужа и пенсии по инвалидности детей. Помочь родным Ксюши собрать необходимую сумму для восстановительного лечения можно здесь.

