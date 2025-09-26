Погода в Калининградской области 26 сентября

В пятницу, 26 сентября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +15°С, ночью столбик термометра опустится до +3°С. Скорость ветра составит от 2 до 3 м/с, с порывами до 7 м/с, направление — восток. Атмосферное давление выше нормы — 776 мм рт. ст. Относительная влажность 68%. Температура воды: 11°. Продолжительность светового дня — 11 часов и 58 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +14°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +9°С. На востоке области в ночные часы ожидается нулевая температура.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается ясная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +3,9°С, днём потеплеет до +15,5°С, вечером похолодает до +9,7°С. Влажность — до 86%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает малооблачную погоду без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днём +12...+17°C. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м. В период с 24 по 27 сентября в ночные и утренние часы ожидаются заморозки от 0 до −2°С.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в пятницу в регионе будет малооблачно, осадки не ожидаются. Температура воздуха днём +14...+16°C, вечером вновь похолодает до +7...+12°C. Ветер восточный/юго-восточный, умеренный (3-7 м/с).