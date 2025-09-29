Для прохода по ул. Куйбышева в Калининграде вводят публичный сервитут

Власти Калининграда устанавливают публичный сервитут «в целях обеспечения нужд местного населения» — для обеспечения прохода по ул. Куйбышева. Соответствующее постановление от 26 сентября опубликовано на сайте горадминистрации.

Публичный сервитут площадью 54 кв. м устанавливается бессрочно в отношении части земель кадастрового квартала 39:15:131933 и земельного участка с кадастровым номером 39:15:131933:46 площадью 5084 кв.м с видом разрешённого использования «под существующий многоквартирный дом». Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — многоквартирный дом на ул. Куйбышева, 171-179. В течение семи рабочих дней копии постановления об установлении публичного сервитута необходимо разместить в общедоступных местах, в том числе — на досках объявлений.

Во дворе указанного дома власти ранее благоустроили спортивную площадку. На работы выделяли порядка 11,7 млн рублей. Площадка входила в перечень территорий, за благоустройство которых калининградцы могли проголосовать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Причём, добавили её уже после формирования основного списка из 55 объектов. Однако победителем эта территория не стала. За благоустройство площадки проголосовало 438 человек.

Публичный сервитут — это право на ограниченное использование чужого земельного участка в целях обеспечения государственных, муниципальных или общественных нужд без изъятия участка у собственника. Он устанавливается решением государственных или муниципальных органов власти по ходатайству заинтересованных лиц, например, для прохода, проезда, прокладки инженерных сетей или размещения межевых знаков.