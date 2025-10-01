Погода в Калининградской области 1 октября

Выпавший на среду первый день октября в Калининграде, судя по прогнозам, будет не таким холодным, как вторник, но настоящего тепла от него ждать всё-таки не стоит. Как сообщает Гидрометцентр России, в среду можно рассчитывать на солнце и на +14°C. Ветер ожидается северо-восточный, слабый, около трёх метров в секунду, а давление повышенное — 773 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер будет ещё тише, а в низинах по области возможны очередные заморозки. В Калининграде температура опустится до +2°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт на 1 октября менее позитивный прогноз. Днём осадки он обещает только в некоторых прибрежных городах (например, в Балтийске, Янтарном и Светлогорске), а на всей остальной территории региона будет сухо и прохладно.

Самые низкие дневные температуры в среду в приморских городах (там +11°C), в других муниципалитетах области будет всего на градус теплее. Зато ближе к ночи на побережье прогнозируют +8°C, а в центре и на востоке области всего до +3°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает калининградцам малооблачное утро при +6,7°C. Днём температура поднимется до +12,6°C, а вечером упадёт до +8,8°C. В течение суток обещают влажность на уровне 94%. Ни днём, ни ночью, согласно этому прогнозу, дождя не ожидается.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждает, что Калининградская область продолжит находиться в северной умеренной воздушной массе на периферии антициклона. Это значит, что будет прохладно и облачно, но прояснений станет больше. Не ожидается и существенных осадков.

«Днем по области +10...+13°C, переменная облачность/облачно с прояснениями и без осадков (небольшие дожди местами не исключены утром у побережья). Ветер преимущественно северо-восточный: ночью, утром и вечером — слабый (1-4 м/с), днем — умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 774 до 773 мм ртутного столба», — ссылаясь на метеомодели, сообщают синоптики.