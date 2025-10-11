Погода в Калининградской области 11 октября

В субботу, 11 октября, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода с небольшими кратковременными дождями. Максимальная температура воздуха днём +17°С, ночью столбик термометра местами опустится до +4°С. Скорость ветра составит от 2 до 6 м/с, с порывами до 11 м/с, направление — запад, северо-запад. Атмосферное давление немного выше нормы — 764 мм рт. ст. Относительная влажность 81%. Температура воды: 11°. Продолжительность светового дня — 10 часов и 51 минута.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +12°С. Ночью на побережье традиционно теплее — +8°С. На всей территории региона в течение суток вероятны небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +13,5°С, днём потеплеет до +14,9°С, вечером похолодает до +11,7°С. Влажность — до 100%.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром и до полудня на территории региона будет облачно с прояснениями, возможны небольшие кратковременные дожди. Днём в Калининграде и области переменная облачность (на побережье — малооблачно), без осадков. Вечером по всему региону малооблачно. Днём в прибрежной зоне +13...+15℃, в Калининграде и области до +15...+17℃. Вечером похолодает до +9...+13℃. Ветер с утра до вечера — северо-западный, в Калининграде и области утром и вечером — слабый/умеренный (3-7 м/с), днём — умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 11-13 м/с. На побережье ветер в течение суток свежий/сильный (5-12 м/с), в порывах до 12-15 м/с, вечером ослабнет до умеренного. Атмосферное давление будет повышаться с 762 до 764 мм рт. ст.