Трусенева: общение учителей, родителей и детей будет проходить только в MAX

Общение участников образовательного процесса должно осуществляться только в мессенджере MAX. Об этом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира в ЦУРе.

Трусенева напомнила, что федеральное законодательство «запрещает нам размещать информацию в мессенджерах, принадлежащих иностранным компаниям или иностранным гражданам». Кроме того, MAX — это производная от информационной платформы «Сферум», на которой школы находились ранее, отметила она.

«Мы сегодня все родительские чаты переводим на платформу MAX, потому что это понятный мессенджер с понятным происхождением и хранением, — добавила министр. — Очень рекомендуем нашим родителям поддержать нас в этом вопросе, потому что учитель не может разорваться. Более того, ему запрещено размещать в мессенджерах, которые имеют иностранное происхождение, информацию, касаемую основной деятельности наших детей. Все участники образовательного процесса сегодня — это родители, наши учителя, наши дети. Общение все будет осуществляться только в MAX. Мы должны завершить переход в этот мессенджер до 15 ноября».

По ее словам, в министерстве образования «давно» перевели все рабочие чаты и совещания в MAX. «Никаких вопросов нет. Но если они даже возникают, то они возникают, как говорится, в любых мессенджерах, независимо от чего», — подчеркнула она.

В конце августа Трусенева отмечала, что отсутствие у школьника смартфона с установленным мессенджером MAX не должно влиять на процесс обучения. При этом министр отметила, что вся система образования переходит на новый мессенджер.

