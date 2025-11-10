Инвесторов «Грольмана» предупредили о необходимости археологических раскопок

Инвесторам, занимающимся восстановлением бастиона «Грольман», предстоит провести спасательные археологические работы (раскопки) при прокладке кабельных линий к объекту культурного наследия. Об этом говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы, подготовленной Институтом археологии РАН.

Заказчиком экспертизы выступило ООО «Элмонт», которое занимается проектированием инженерных коммуникаций для технологического присоединения энергопринимающих устройств «Бастиона Грольман». Коммуникации частично пройдут по территории выявленного объекта археологического наследия «Участок культурного слоя города Кёнигсберга, территория общинных кладбищ на Лабиауэр-штрассе», относящегося к первой половине XIX — началу XX века. Эксперты установили, что проектируемые работы могут повредить культурный слой и погребальные комплексы, поэтому до начала строительства необходимо выполнить археологические раскопки, которые продлятся не менее 60 дней.

Участок культурного слоя был выявлен в августе-октябре 2023 года Самбийской археологической экспедицией, его площадь составляет 19,5 га. С северной и восточной сторон территория ограничена жилой и административной застройкой, с западной стороны вдоль рва с водой расположены несколько объектов культурного наследия регионального значения: «Бастион Обертайх», «Бастион Грольман», «Комплекс оборонительных сооружений Литовского вала», «Крепость Фридриха Великого» (комплекс «Кронпринц»), «Королевские ворота». Все они являются сохранившимися элементами оборонительного вального обвода Кёнигсберга. Южная часть памятника ограничена изгибами ручья. Выявленный объект культурного наследия был поставлен на официальный учет в феврале 2024 года.

Работы по ревитализации бастиона «Грольман» начались в январе 2024 года. Инвестору был выделен льготный кредит на реализацию проекта в размере 500 млн рублей. В бастионе планировали обустроить музей, кафе, ресторан, различные мастерские, а также событийные площадки для проведения культурных и развлекательных мероприятий. В 2023 году власти заключили договор аренды бастиона «Грольман» и земельного участка под ним с компанией «Актив». Как сообщали в Корпорации развития в апреле, инвестор планирует обустроить на территории исторического объекта два заведения общепита и музей. Акционерное общество «Актив» намерено инвестировать в реновацию бастиона 1,2 млрд рублей.