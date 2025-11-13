Минтруд: в России появятся два варианта оплаты больничных самозанятых

Самозанятые смогут получить оплату больничных, исходя из 50 тыс. или 35 тыс. рублей в расчете за полный месяц нетрудоспособности. При этом они должны будут платить страховые взносы, отметили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ со ссылкой на слова главы ведомства Антона Котякова. Об этом сообщает ТАСС.

Самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные при условии добровольной уплаты страховых взносов. Этот механизм в пилотном режиме планируется провести с 2026 по 2028 год. Соответствующие законопроекты, подготовленные Минтрудом России, приняты Госдумой в первом чтении.

«Самозанятые граждане сами смогут выбрать, как именно будет оплачиваться больничный: исходя из 50 тыс. или 35 тыс. рублей в расчете за полный месяц нетрудоспособности. При сумме страхового покрытия в 50 тыс. рублей размер страхового взноса составит 1 920 рублей в месяц, а при сумме 35 тыс. рублей — 1 344 рубля в месяц. После уплаты взносов в течение полугода у граждан появится право на получение пособия в размере 70%, а по истечении 12 месяцев — в размере 100% страховой суммы», — приводятся в сообщении слова Котякова.

Он добавил, что взаимодействие самозанятых с Социальным фондом России будет вестись в «удобном формате» через мобильное приложение «Мой налог». При расчете пособия будет учитываться и страховой стаж, сформированный в годы работы по найму.

Законопроектами предусматривается проведение в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028-го для плательщиков налога на профессиональный доход эксперимента по добровольному вступлению в правоотношения с Социальным фондом России. Это позволит предоставить им право на получение пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за себя страховых взносов, уточнили в пресс-службе.

