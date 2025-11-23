Калининградцы собирают средства на издание книги ботаника Галины Кученёвой

Калининградцы подготовили к изданию книгу «Венок Неринги» (0+), приуроченную к 100-летию со дня рождения ботаника, педагога, просветителя и общественного деятеля Галины Кученёвой. На краудфандинговой платформе «Планета» объявлен сбор средств для оплаты типографских расходов.

«Книга формально относится к научно-популярной литературе, но читается как художественная, — пишут издатели. — „Венок Неринги“ написан увлекательным, живым и в то же время строго академическим языком. Мир растений Куршской косы предстает перед читателем выпукло и ярко: автор ткет причудливую ткань повествования о происхождении названий растений, погружая читателя в мифологию, историю языка, науки и географических открытий. Золотой нитью через повествование проносит автор глубочайшее уважение к живой природе, любому ее существу. В тексте упомянуты более 300 растений, в качестве иллюстраций использованы цветные фотографии растений и фрагменты оригинальных рукописей автора».

Издание, как уточняется, адресовано самому широкому кругу читателей: специалистам, экскурсоводам, краеведам, школьникам и учителям, студентам и преподавателям, сотрудникам заповедников и национальных парков, где ведется экологическое просвещение. Книга также будет интересна жителям и гостям Калининградской области, неравнодушным к природе.

Галина Георгиевна Кученева (24 октября 1925 — 15 июля 2007) — кандидат биологических наук, доцент БФУ имени Иммануила Канта, автор диссертационного исследования «Древесные декоративные формы Калининградской области», а также ряда научно-популярных книг о природе Калининградской области.

В 1999 года она была награждена Министерством общего и профессионального образования РФ высшей педагогической наградой России — медалью имени К. Д. Ушинского, а в 2000 году стала лауреатом ежегодного конкурса мэрии Калининграда «Человек. Событие. Время».

На текущий момент на печать книги собрано 253 450 рублей из требуемых 444 000 (закрыто 57% сбора).