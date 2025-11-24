Перинатальный центр получил Гран-при премии «ПроДокторов»

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Региональный перинатальный центр Калининграда получил Гран-при премии «ПроДокторов», заняв первое место среди государственных клиник Северо-Западного федерального округа в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Калининградский перинатальный центр стал первым региональным медучреждением, которое получило такую награду, за всю историю конкурса. Итоги были подведены 22 ноября в Сочи. Премия формируется на основе проверенных отзывов пациентов.

«Мы гордимся тем, что смогли заслужить доверие наших пациентов и стать лучшими в Северо-Западном федеральном округе. Эта награда — результат упорной работы всего нашего коллектива, который ежедневно стремится к совершенству в оказании медицинских услуг», — сообщил главный врач центра Сергей Мартиросян. В учреждении добавили, что победа в премии станет стимулом для развития и совершенствования процессов внутри центра.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что руководитель регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров дал указание признать жительницу Калининграда потерпевшей по делу о халатности в одном из калининградских роддомов, сообщает пресс-служба управления. Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о Региональном перинатальном центре.

В середине октября региональное управление СК сообщило, что проводится процессуальная проверку «по факту возможного некачественного оказания медицинской помощи в учреждении здравоохранения Калининградской области» в связи с «обращением общественника о многочисленных случаях травмирования младенцев, нанесения телесных повреждений при родах и летальных исходах в Калининградском перинатальном центре». Позже минздрав Калининградской области сообщил, что проводит проверку фактов, указанных в обращениях, которые касаются перинатального центра.

