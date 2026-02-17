Эксперт: похороны обходятся родственникам в 100-130 тыс. руб.

В Калининграде в день проходит порядка 20 похорон. Проводы в последний путь обходятся родственникам в 100 — 130 тысяч рублей. Об этом в интервью радио «Балтик Плюс» рассказал эксперт в сфере ритуального бизнеса Алексей Татаренков.

«У нас в стране цены растут, тарифы растут. Если пять лет назад гроб стоил 16 тысяч, то сейчас 26-27 тысяч рублей», — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, в Калининграде по-прежнему можно похоронить близкого человека в рамках «гарантированного перечня» за счет муниципалитета. «Родственники идут в муниципальное предприятие и пишут заявление по поводу гарантированного перечня, отдают справку на получение пособия и получают землю на кладбище. Гроб и катафалк», — объяснил Татаренков. Среди минусов таких похорон: место захоронения только в Сазоновке, хоронят только в пятницу, а гроб самый простой. По словам Татаренкова, в неделю за счет бюджета хоронят пять человек.

С 1 февраля в Калининградской области увеличилась стоимость услуг по погребению в рамках гарантированного перечня. Теперь они доступны за 9678,63 руб. Это следует из приказа региональной Службы по госрегулированию цен и тарифов от 30 января.

В гарантированный перечень услуг входят оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела умершего на кладбище и погребение. Услуги предоставляются лицам, осуществляющим организацию похорон: супругам, близким родственникам, другим представителям или гражданам, взявшим на себя ответственность за процесс погребения. В Калининграде эти услуги оказывает Муниципальное бюджетное учреждение «Альта».