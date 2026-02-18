Аналитики заявили о росте спроса на поездки между праздниками в феврале и марте

Все новости по теме: Туризм
Аналитики заявили о росте спроса на поездки между праздниками в феврале и марте

Число бронирований отелей и апартаментов в период с 20 февраля по 9 марта 2026 года выросло на 37% год к году. Как сообщают аналитики «Яндекс Путешествий», Калининградская область вошла в топ популярных направлений — рост числа бронирований год к году увеличился на 28%.

«Несмотря на 10 рабочих дней между праздничными датами, россияне не стали отказываться от путешествий — в том числе благодаря возможности объединить праздничные дни с отпуском и получить более продолжительный период отдыха без существенной потери отпускных дней», — пояснили эксперты.

Одновременно заметно растет спрос и на размещение непосредственно в праздничные даты. Так, на февральские праздники в 2026 году число бронирований отелей и апартаментов увеличилось на 53% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость ночи в этот период составляет 8 820 рублей, при этом в среднем проживание бронируют на две ночи.

На мартовские праздники число бронирований отелей и апартаментов выросло на 37% год к году. Средняя стоимость ночи — 9 040 рублей. Средняя длительность бронирования также составляет две ночи.

В этом году чаще всего бронируют отели и апартаменты между февральскими и мартовскими длинными выходными в одних из самых популярных туристических направлениях. В топ-3 по числу бронирований вошли Москва и Московская область (рост числа бронирований на 32% год к году), Краснодарский край (20%) и Санкт-Петербург и Ленинградская область (29%). За ними идут Карачаево-Черкесская республика (71%), Татарстан (55%), Нижегородская (55%), Ярославская (50%), Владимирская (52%), Калининградская (28%) и Иркутская области (35%).

Самым популярным форматом размещения в период между 20 февраля и 9 марта остаются отели — именно на них приходится основная доля бронирований — 71%. Средняя стоимость ночи в отелях в этот период составляет 9 340 рублей, а в апартаментах — 5 500.

Одними из самых выгодных направлений по средней стоимости ночи в отелях и апартаментах стали Республика Дагестан (средняя цена за ночь 4 740 рублей), Волгоградская область (5 150 рублей) и Вологодская область (5 610 рублей.) В Калининграде средняя стоимость составляет 6 630 рублей.


