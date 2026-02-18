В правительстве области рассказали о количестве трудовых мигрантов

В правительстве области рассказали о количестве трудовых мигрантов

В правительстве Калининградской области сообщили, что в 2025 году в регионе трудовую деятельность осуществляли 21 388 иностранных граждан. Об этом пресс-служба правительства сообщила в ответ на официальный запрос «Нового Калининграда».

По данным областного правительства со ссылкой на УМВД России по Калининградской области, количество иностранных работников, привлекаемых в экономику региона, остается стабильным. В декабре 2025 года их доля составляла около 4% от общего числа занятых граждан при установленном предельном уровне в 5%.

Власти уточнили, что подробной информацией о распределении иностранных работников по видам экономической деятельности располагает только региональное управление МВД. Для получения дополнительных данных «Новый Калининград» направил запрос в ведомство.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал указ о запрете на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в 18 видах экономической деятельности в 2026 году. Ограничения, в частности, касаются розничной и оптовой торговли, общепита, такси, пассажирских перевозок и сферы образования.

При этом региональный бюджет рассчитывает получить в 2026 году более 1 млрд руб. за счет налогов, уплачиваемых иностранными гражданами, работающими по патентам. Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский рассчитывает, что индексация ежемесячного платежа принесет в 2026 году дополнительно бюджету области 163 млн руб. Таким образом, поступления от него превысят миллиард. В 2025 году региональная казна получила за счет него 900 млн. «Этот источник доходов для нас очень весомый», — отметил Порембский. В 2019 году эта сумма прогнозировалась на уровне 360 млн руб., платеж составлял 4,4 тыс. руб. в месяц.

