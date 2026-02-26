Морозная ночь и солнечный день: погода в Калининградской области 26 февраля

Днём в четверг, 26 февраля, в Калининградской области солнечно, осадков не ожидается. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 768 мм, ветер южный, 5 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг на западе области +4°C, на востоке +1°C, осадки также не прогнозируются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг безоблачно. Температура утром будет на уровне −2,2°C, днём прогреется до +3,3°C, вечером опустится до +1,6°C. Влажность составит до 91% в ночное время, давление в течение дня будет постепенно опускаться от 771 до 765 мм к вечеру.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7 м/с, днём 4-9 м/с. Температура воздуха ночью −3...-7 градусов Цельсия, днём +1...+3 градуса Цельсия. Видимость 4-7 км. На дорогах гололедица», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг днём «потеплеет до +2...+4°C (местами до +5°C), вечером похолодает до +1...-1°C по области. С утра до вечера — малооблачно/переменная облачность (преимущественно верхнего яруса — перистые облака), без осадков. Ветер южного и юго-восточного направления, ночью — слабый (2-6 м/с), с утра до вечера — умеренный (4-10 м/с), в порывах до 11-13 м/с в Калининграде и области и до 12-14 м/с у побережья. Атмосферное давление будет понижаться с 770 до 765 мм рт.ст».