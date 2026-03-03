До +12°C, без осадков: погода в Калининградской области 3 марта

Все новости по теме: Стихия
До +12°C, без осадков: погода в Калининградской области 3 марта

Днём во вторник в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха составит +9°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер южный, 4 метра в секунду, атмосферное давление — 768 мм рт. ст.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +5°С, ночью +2°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +10°С, ночью −4°С. На всей территории региона без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник ожидается облачная погода. Температура утром +1°С, днём +9,5°С, вечером +6°С. Ветер юго-западный, слабый. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., влажность 97%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник регион окажется на периферии антициклона: ночь будет прохладной, по области сгустится туман, днем при прояснениях воздух прогреется до комфортных весенних отметок.

В Калининграде, на юге и западе области (Багратионовский, Гурьевский, Зеленоградский, Правдинский, Гвардейский районы) ожидается до +9...+12°C, на остальной части региона до +6...+9°C. «Утром и в первой половине дня — облачно с прояснениями/переменная облачность (утром местами дымка, туман), во второй половине дня и вечером — переменная облачность (преобладание прояснений днем ожидается на западе региона, включая Калининград), — сообщают эксперты. — Вечером похолодает до +3...+5°C. Без существенных осадков. Атмосферное давление будет понижаться с 769 до 766 мм рт.ст».

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. На дорогах возможна местами гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области до 1 м.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter