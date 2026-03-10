В Светлогорске нашли подрядчика для благоустройства территории «Отиум-парка»

В Светлогорске нашли подрядчика для благоустройства территории «Отиум-парка»

Контракт на благоустройство территории «Отиум-парка» в Светлогорске заключили с ООО «Специализированный застройщик „Еврострой Инвест“». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Участие в аукционе принимали две компании. Победитель согласился выполнить работы за 227 036 625 рублей при начальной стоимости 228 177 513 рублей. Контракт с компанией «Еврострой Инвест» подписали 10 марта. Исполнить его необходимо до 31 августа 2026 года.

В перечне необходимых работ снос зелёных насаждений, земляные работы, устройство пешеходных дорожек по металлическому каркасу, устройство покрытий, установка малых архитектурных форм, озеленение, монтаж наружного освещения, сетей связи и видеонаблюдения.

В 2024 году проект вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он предусматривает благоустройство поймы реки Светлогорки, а именно семи локаций: «Древние липы», «Мельничный остров», «Раушен-Орт» (первая очередь), «Отиум» (вторая очередь), «Советская эпоха», «Медленный город» (третья очередь) и автопарковка (четвёртая очередь). Работы в рамках первой очереди оценивались в 209,5 млн рублей. Завершить их ранее планировали к июню 2026 года. Общая площадь территории, подлежащей благоустройству, составляет 13,2 га. Протяжённость пешеходного трафика — 1970 м. В августе 2025 года экспертиза отклонила проект. Положительное заключение было получено в ноябре.

