Елена Дятлова: я нечасто пользуюсь общественным транспортом

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова призналась, что нечасто пользуется услугами общественного транспорта. Разговор об этом зашел во время рабочего выезда в четверг, 12 марта. Говоря об автомобильных пробках в районе дворца спорта «Янтарный» во время волейбольных матчей, Дятлова попросила калининградцев приезжать на матчи общественным транспортом. При этом когда «Новый Калининград» поинтересовался, ездит ли она им сама, глава администрации ответила «не так часто».

«Я пользуюсь общественным транспортом не так часто, — сообщила Дятлова. — У меня есть две ноги, и я пользуюсь своими ногами. Я очень люблю ходить и считаю, что для меня это очень полезно. Объективности ради, на работу я действительно приезжаю на машине, а все остальное время стараюсь передвигаться ногами. В последнее время я уверовала в здоровый образ жизни и в то, что лично мне это необходимо».

Отметим, что председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов в интервью «Новому Калининграду» ранее заявил, что в иерархии приоритетов мэрии города пешеход стоит на первом месте, а далее идут велосипед, общественный транспорт и потом уже автомобиль. Об этой иерархии неоднократно сообщала журналистам и Елена Дятлова.

Первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков в феврале этого года сообщал в ответе общественникам о других приоритетах мэрии (письмо имеется в распоряжении редакции), ссылаясь на рост автомобилизации населения.

«Для дальнейшего эффективного использования автомобилей в качестве главного транспортного средства потребуется проведение масштабной реконструкции указанной инфраструктуры. Реконструкция улично-дорожной сети позволит существенно снизить ее загруженность», — заявлял Шлыков.