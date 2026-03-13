Опрос: карьера оказалась главным приоритетом калининградцев в 2026 году

У жителей Калининградской области в 2026 году в числе главных приоритетов остаются работа и карьера. Тратить на них больше времени намерены 53% опрошенных. Об этом сообщили аналитики платформы «hh».

Согласно опросу, далее следуют семья (43%) и здоровье вместе с личностным саморазвитием (по 29%). В числе других направлений — профессиональное развитие (18%), хобби (10%), образование (9%), спорт (7%) и общение с друзьями (4%).

«Мы видим смену парадигмы. Теперь для работников стало недостаточно просто „ходить на работу“. В приоритете у людей осознанное построение карьеры, приобретение новых навыков и работа над своими компетенциями. Люди хотят не просто зарабатывать, а становиться экспертами, и готовы инвестировать в это свое время», — прокомментировала руководитель направления «Навыки и карьера» Марина Дорохова.

Наиболее амбициозными в карьерных вопросах являются молодые специалисты. В возрастной группе 18-24 года почти 70% респондентов планируют активнее развивать карьеру. Для них также критически важны личностное саморазвитие (52,6%) и профессиональный рост (42,9%). По мере увеличения возраста приоритеты смещаются: в группе 35-44 года семья выходит на первое место (53,8%), обгоняя карьеру, хотя работа всё ещё сохраняет высокие позиции (50,1%).

География также накладывает отпечаток на планы россиян. Наиболее высокие карьерные ожидания демонстрируют жители Приволжского федерального округа (60,9% планируют больше времени уделять работе), а также Москвы (54,2%) и Северо-Запада (52,9%).

Опрос проводился в декабре 2025 года среди 2 тыс. россиян, в том числе из Калининградской области.