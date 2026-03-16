Лаборатория судебной экспертизы заказывает прибор для идентификации бриллиантов

Калининградская лаборатория судебной экспертизы министерства юстиции России объявила закупку оборудования для идентификации бриллиантов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Учреждение планирует приобрести прибор для идентификации алмазов и бриллиантов методом анализа картин люминесценции. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,85 млн руб. Заявки от поставщиков принимаются до 24 марта, итоги закупки планируется подвести 26 марта.

Согласно документации, оборудование предназначено для исследования как природных, так и синтетических алмазов, включая камни, находящиеся в ювелирных изделиях. Прибор должен позволять анализировать отдельные участки образца с оптическим увеличением, работать с масштабированием изображения, экспозицией и цветовой настройкой.

В комплект поставки также входят рабочая станция, монитор, клавиатура и мышь. Помимо поставки оборудования подрядчик обязан выполнить ввод прибора в эксплуатацию и обучить сотрудников лаборатории правилам работы с ним.

Поставка должна быть осуществлена в течение 30 дней после заключения контракта, завершение исполнения контракта запланировано до 31 июля 2026 года. Закупка финансируется за счет собственных внебюджетных средств учреждения.

В документации также отмечается, что в реестре российской промышленной продукции отсутствует оборудование с характеристиками, соответствующими требованиям заказчика, поэтому допускается поставка иностранной техники при соблюдении условий национального режима закупок. Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев.