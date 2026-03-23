В Калининградской области выпустили на волю редких филинов (видео) (фото)

Фото: телеграм-канал «Экология - дело каждого»
В Славском районе Калининградской области выпустили на волю трёх редких филинов. Об этом рассказали в телеграм-канале «Экология — дело каждого». Информацией также поделился Росприроднадзор, при участии которого был произведён выпуск.

В естественную среду обитания были выпущены три филина, занесённые в Красную книгу России, — самец и две самки.

«Птицы появились на свет летом 2025 года в калининградском клубе соколиной охоты „Бусидо“. За это время они окрепли, научились охотиться и теперь готовы к самостоятельной жизни. Специалисты отмечают, что филины здоровы и хорошо адаптированы. Все птицы окольцованы — орнитологи смогут наблюдать за их дальнейшей судьбой», — говорится в сообщении.

Разрешение на оборот краснокнижных птиц выдал Росприроднадзор.

«Ещё в середине XX века филин был почти полностью истреблён на большей части Западной Европы. Его возвращение в природу — результат большой и системной работы. С 2018 года в регионе уже выпущено 27 филинов, выращенных в клубе „Бусидо“», — добавили в паблике.

