Власти рассказали, сколько семей получило свидетельства на приобретение жилья

В Калининградской области завершили выдачу свидетельств на получение социальной выплаты по программе «Молодая семья» на 2026 год. Меру поддержки на приобретение жилья получили 95 молодых семей. Объём финансирования из бюджетов всех уровней составил 125 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Социальную выплату семьи смогут использовать для покупки или строительства жилья, а также направить на первоначальный взнос либо погашение основного долга по ипотеке. Воспользоваться свидетельством нужно до сентября 2026 года. Мера поддержки оказывается в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В 2025 году с помощью программы в Калининградской области улучшили жилищные условия 108 семей, из них 36 — многодетные.

До 31 мая в муниципалитетах ведётся приём заявлений на включение в программу в 2027 году. Чтобы войти в список участников, молодая семья должна быть зарегистрирована на территории Калининградской области и признана нуждающейся в улучшении жилищных условий — это означает, что площадь проживания меньше учтённой нормы. Возраст супругов (либо родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Участники также должны иметь подтверждённые доходы для оплаты оставшейся расчётной стоимости жилья или возможность оформить кредит на эту сумму. Размер социальной выплаты зависит от количества членов молодой семьи и норматива стоимости квадратного метра жилья.

Ознакомиться с условиями участия в программе, перечнем необходимых документов и требованиями к кандидатам можно на сайте министерства строительства и жилищно коммунального хозяйства региона.