Горвласти предложили решение проблемы парковки самокатов при частых сбоях сети

Проблема с парковкой прокатных электросамокатов в Калининграде из-за сбоев интернета может быть решена при дополнительных вложениях в инфраструктуру. Об этом журналистам во вторник, 24 марта, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

Чиновница отметила, что таких серьезных проблем с интернетом, как в Москве, в Калининграде пока не наблюдается.

«Если проблемы будут, делаются стационарные устройства на каждую парковку. Они будут обозначать зону, где находится парковка, и помогут закрыть сессию. Да, это потребует дополнительной установки. Значит, будем прорабатывать вместе с коллегами», — сообщила Дятлова.

Напомним, что в середине марта председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов сообщил, что на улицах в ближайшее время появится 878 визуально оформленных парковок для электросамокатов, чтобы упорядочить их размещение. При этом он отметил, что муниципалитет не может гарантировать, что на улицах будет полный порядок, и пользователи прокатных самокатов будут завершать сессию на подготовленных для них парковках. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, порядку могут помешать интернет-сбои.

«Мы это всегда использовали, — пояснила тогда же Дятлова. — Но в Москве с чем сейчас сталкиваются? Нужно, чтобы не сбоил сигнал связи. Это работает только тогда, когда у нас с вами устойчивая геолокация, и место определяется с точностью до метра. Как только у нас начинается такого рода сбой, эта вещь перестаёт работать. Мы столкнулись с этим еще в прошлом году».