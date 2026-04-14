Фтизиатр: вакцинация снизила тяжелые формы туберкулеза у детей в десятки раз

Внедрение массовой вакцинации новорожденных против туберкулеза позволило сократить число тяжелых форм заболевания у детей в десятки раз — с 3857 случаев в 1961 году до 20-25 в настоящее время. Об этом сообщил главный фтизиатр Калининградской области Евгений Туркин на пресс-конференции в региональном центре ТАСС.

«Если вот 1961 год — это начало тотальной вакцинации, у нас было 3 857 детей с тяжёлыми формами туберкулёза <...>. И вот через 10 лет у нас уже было 800 с небольшим случаев таких тяжёлых форм туберкулёза. А на данный момент в стране это буквально 20-25 случаев уже в течение большого периода времени», — отметил Туркин.

Он подчеркнул, что ключевой эффект вакцины БЦЖ заключается не только в предотвращении заболевания, но и в защите от его наиболее опасных форм. «И один из главных эффектов вакцинации БЦЖ именно в том, что или дети не заболевают вообще, или не заболевает тяжёлыми формами туберкулёза», — пояснил он.

Эксперт также обратил внимание, что туберкулёз — это не только заболевание лёгких. Инфекция может поражать практически любые органы и системы организма. «Практически в организме нет той ткани, того органа, той системы, которая бы не поражалась туберкулёзом», — заявил Туркин.

Говоря о текущей эпидемиологической ситуации, он отметил устойчивое снижение заболеваемости в регионе за последние десятилетия. «Сейчас эта ситуация намного лучше. У нас заболеваемость по итогам прошлого года составляет 16 с небольшим на 100 000 человек. Умирающих от туберкулёза, естественно, у нас уже не сотни, и не десятки даже, а единичные случаи. То есть в этом отношении ситуация благоприятная сложилась», — сообщил фтизиатр.

При этом он отдельно подчеркнул важность ранней вакцинации и раскритиковал отказ от нее.

