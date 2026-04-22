Солнечно и прохладно: погода в Калининградской области 22 апреля

Днём в среду, 22 апреля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха прогнозируется +15°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер северо-западный, слабый, атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +11°С, ночью +3°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +16°С, ночью −2°С. На всей территории региона без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду ожидается малооблачная погода. Температура утром +4°С, днём +10°С, вечером +5°С. Ветер северный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., влажность днём 44%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром в Калининграде и области ожидается от −1...+4°C на восходе до +7...+11°C к полудню, переменная облачность/малооблачно (облачность преимущественно верхнего яруса — перистые облака). «Днем в Калининграде и области до +11...+13°C (в восточной части региона местами до +14...+15°C), у побережья до +7...+10°C, малооблачно/переменная облачность, без осадков, — сообщают синоптики-любители. — Вечером похолодает от +7...+10°C на закате до +5...+7°C к полуночи, переменная облачность/облачно с прояснениями, без осадков».

Ветер, по данным экспертов, преимущественно северо-западный: ночью и утром — слабый (2-6 м/с), днем и вечером — умеренный (3-9 м/с), в порывах до 10-12 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 764 до 759 мм рт. ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области до 2,5 м.