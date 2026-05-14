«Ведомости»: доля православных россиян уменьшилась в 1,2 раза за 15 лет

«Ведомости»: доля православных россиян уменьшилась в 1,2 раза за 15 лет
Фото: архив «Нового Калининграда»
Все новости по теме: Религия

По сравнению с 2011 годом доля россиян, называющих себя православными, снизилась в 1,2 раза. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на опрос Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).

Согласно исследованию, имеющемуся в распоряжении издания, большинство опрошенных граждан (65%) считают себя православными. Каждый шестой участник опроса (16%) не относит себя к какому-либо вероисповеданию. Доля атеистов среди населения составила 6%. К исламу отнесли себя 9% опрошенных, а к другим вероисповеданиям — 3%. 1% респондентов затруднились ответить.

Отмечается, что по сравнению с результатами опросов ПСТГУ и Свято-Тихоновского богословского института за 2011 год, ​​доля православных уменьшается. Среди респондентов их было 78%, атеистов — 2% и 11% россиян, не относивших себя к какой-либо религии.

Кроме того, по данным на 2026 год, среди опрошенных, которые считают себя православными, почти каждый третий (32%) никогда не принимает участия в церковных службах. В 2011 году аналогично ответили 28% респондентов. 17% православных респондентов участвуют в службах с периодичностью от нескольких раз в год и чаще, 15 лет назад — 28%.

Каждый третий православный респондент (33%) посещает храмы РПЦ от нескольких раз в год и чаще. В 2011 году с такой периодичностью в храмы ходило 35% опрошенных. Только один из 10 православных (10%) никогда не посещал храмы. В 2011 году доля респондентов, давших аналогичный ответ, составляла 18%

Исследование проводилось социологами ПСТГУ на основе опроса в феврале — марте 2026 года. В нём приняли участие 1 501 человек в возрасте от 18 лет. В 2011 году для ПСТГУ было также опрошено 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше из городов и сел РФ.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter