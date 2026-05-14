«Ведомости»: доля православных россиян уменьшилась в 1,2 раза за 15 лет

По сравнению с 2011 годом доля россиян, называющих себя православными, снизилась в 1,2 раза. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на опрос Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).

Согласно исследованию, имеющемуся в распоряжении издания, большинство опрошенных граждан (65%) считают себя православными. Каждый шестой участник опроса (16%) не относит себя к какому-либо вероисповеданию. Доля атеистов среди населения составила 6%. К исламу отнесли себя 9% опрошенных, а к другим вероисповеданиям — 3%. 1% респондентов затруднились ответить.

Отмечается, что по сравнению с результатами опросов ПСТГУ и Свято-Тихоновского богословского института за 2011 год, ​​доля православных уменьшается. Среди респондентов их было 78%, атеистов — 2% и 11% россиян, не относивших себя к какой-либо религии.

Кроме того, по данным на 2026 год, среди опрошенных, которые считают себя православными, почти каждый третий (32%) никогда не принимает участия в церковных службах. В 2011 году аналогично ответили 28% респондентов. 17% православных респондентов участвуют в службах с периодичностью от нескольких раз в год и чаще, 15 лет назад — 28%.

Каждый третий православный респондент (33%) посещает храмы РПЦ от нескольких раз в год и чаще. В 2011 году с такой периодичностью в храмы ходило 35% опрошенных. Только один из 10 православных (10%) никогда не посещал храмы. В 2011 году доля респондентов, давших аналогичный ответ, составляла 18%

Исследование проводилось социологами ПСТГУ на основе опроса в феврале — марте 2026 года. В нём приняли участие 1 501 человек в возрасте от 18 лет. В 2011 году для ПСТГУ было также опрошено 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше из городов и сел РФ.