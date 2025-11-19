Заксобрание утвердило основные параметры бюджета на 2026 год с дефицитом в 15,8 млрд

Дефицит бюджета региона на 2026 год составит 15,8 млрд руб., что в два с половиной раза больше дефицита, который был утвержден в основных параметрах бюджета на текущий год в декабре 2024 года. Параметры бюджета Калининградской области утвердили депутаты Заксобрания на заседании 19 ноября.

Доходы бюджета запланированы в объеме 145,1 млрд руб. (годом ранее 142,8 млрд руб.), расходы — 161 млрд руб. (годом ранее 149,2 млрд руб.), дефицит составит 15,8 млрд руб. (годом ранее 6,4 млрд руб.).

Представляя законопроект о бюджете в первом чтении на заседании Заксобрания, губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что за полтора года ВРП в абсолютном выражении вырос на 200 млрд руб. (составил 986 млрд — прим. «Нового Калининграда»). «По нашим прогнозам, в 2026 году ВРП может превысить уже триллион рублей. Это безусловно увеличивает доходную часть нашего бюджета, а это значит, что мы можем использовать доходы бюджета для повышения качества жизни населения в тех или иных затратных статьях», — сообщил губернатор.

Он отметил, что налоговые и неналоговые поступления составят 68%, в абсолютном выражении это почти 99 млрд руб., федеральная поддержка — 32% или 46 млрд руб. «Федеральная поддержка — важнейший параметр, над которым мы работаем, он обеспечивает нам 50% капитальных вложений в областном бюджете, — отметил Беспрозванных. — Мы ставим себе задачу не просто сохранить текущий уровень федеральной поддержки, а с каждым годом ее наращивать. Такая задача стоит у каждого члена правительства Калининградской области».

Расходы бюджета в 2026 году увеличиваются 12%, ключевые направления расходов, по словам губернатора, — социальный блок (более 50%), безопасность и комфорт (развитие инфраструктуры, ЖКХ, дороги, благоустройство и ряд других статей, 30%), поддержка экономики (около 20%).

«Совокупный объем капитальных расходов на предстоящую трехлетку составляет почти 100 миллиардов рублей, и такой уровень капитальных вложений говорит об активной бюджетной политике региона, которая нацелена на социальную сферу и развитие инфраструктуры Калининградской области», — сказал Беспрозванных и заключил, что бюджет — «не только максимально социально ориентированный, но и бюджет развития».

