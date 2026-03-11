Минфин планирует направить дополнительные средства муниципалитетам в 2026 году

Министерство финансов Калининградской области планирует направить дополнительные средства муниципалитетам в 2026 году. О предлагаемых изменениях рассказала на заседании комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту регионального Заксобрания заместитель министра финансов Марина Колодина.

«В рамках госпрограммы „Культура“ предлагаем предусмотреть 60 млн на приобретение модульного дома культуры для посёлка Крылово Правдинского муниципального округа. В рамках программы „Физическая культура и спорт“ на разработку проектной документации на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Краснознаменске предлагается выделить 1,8 млн рублей с учётом изменения доли софинансирования местного бюджета», — отметила замминистра.

Кроме того, в рамках программы «Жильё и городская среда» на софинансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры предлагается добавить 8,2 млн рублей на два объекта в Гусеве.

На решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства предлагается добавить Полесскому муниципальному округу 7,2 млн рублей по предложению министерства строительства и ЖКХ. На строительство и реконструкцию котельных в Краснознаменском муниципальном округе дополнительно предлагается выделить 2,1 млн рублей с учётом изменения доли софинансирования местного бюджета. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» на улучшение жилищных условий многодетной семьи предлагается выделить 10,7 млн рублей Правдинскому муниципальному округу.

С учётом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на 2026 год составят 145,8 млрд рублей, расходы — 167,8 млрд рублей, дефицит — 22 млрд.

«В настоящее время проект закона проходит процедуру согласования в Министерстве финансов Российской Федерации. Как только он будет согласован, мы сразу же направим его в Законодательное собрание», — рассказала Марина Колодина.

Ранее доходы областного бюджета на 2026 год были запланированы в объёме 145,1 млрд руб., расходы — 161 млрд руб., дефицит — 15,8 млрд руб.