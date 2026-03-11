Минфин планирует направить дополнительные средства муниципалитетам в 2026 году

Все новости по теме: Бюджет области
Минфин планирует направить дополнительные средства муниципалитетам в 2026 году

Министерство финансов Калининградской области планирует направить дополнительные средства муниципалитетам в 2026 году. О предлагаемых изменениях рассказала на заседании комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту регионального Заксобрания заместитель министра финансов Марина Колодина.

«В рамках госпрограммы „Культура“ предлагаем предусмотреть 60 млн на приобретение модульного дома культуры для посёлка Крылово Правдинского муниципального округа. В рамках программы „Физическая культура и спорт“ на разработку проектной документации на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Краснознаменске предлагается выделить 1,8 млн рублей с учётом изменения доли софинансирования местного бюджета», — отметила замминистра.

Кроме того, в рамках программы «Жильё и городская среда» на софинансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры предлагается добавить 8,2 млн рублей на два объекта в Гусеве.

На решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства предлагается добавить Полесскому муниципальному округу 7,2 млн рублей по предложению министерства строительства и ЖКХ. На строительство и реконструкцию котельных в Краснознаменском муниципальном округе дополнительно предлагается выделить 2,1 млн рублей с учётом изменения доли софинансирования местного бюджета. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» на улучшение жилищных условий многодетной семьи предлагается выделить 10,7 млн рублей Правдинскому муниципальному округу.

С учётом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на 2026 год составят 145,8 млрд рублей, расходы — 167,8 млрд рублей, дефицит — 22 млрд.

«В настоящее время проект закона проходит процедуру согласования в Министерстве финансов Российской Федерации. Как только он будет согласован, мы сразу же направим его в Законодательное собрание», — рассказала Марина Колодина.

Ранее доходы областного бюджета на 2026 год были запланированы в объёме 145,1 млрд руб., расходы — 161 млрд руб., дефицит — 15,8 млрд руб.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter