Лавров: ЕС должен задуматься об ответственности за калининградский транзит

Евросоюз должен задуматься о своей ответственности за поведение Прибалтики и обязательствах по калининградскому транзиту, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

«Ведь обязательства по коллективному транзиту — это не только обязательства Литвы, это обязательства Европейского союза, — сказал он. — Поэтому Евросоюз, конечно, должен думать о том, какая на нем лежит ответственность за поведение своих выходящих из-под контроля ребят».

Ранее сообщалось, что Литва ведет технические разговоры с Россией о продлении контракта на транзит российского природного газа в Калининград, срок действия которого истекает в этом году. Они должны быть согласованы до конца года.

Кроме того, 34 дочерних структуры компаний «Роснефть» и «Лукойл» были включены в новый пакет американских санкций, после чего «Лукойл» заявил о намерении продать зарубежные активы. Министерство финансов США разрешило в течение месяца осуществлять некоторые финансовые операции с «Роснефтью» и «Лукойлом». Как сообщили в мининфраструктуры Калининградской области, прекращение перевозок нефтепродуктов ПАО «Лукойл» по железной дороге в регион через территорию Литвы не отразится на регионе.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!