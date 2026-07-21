Региональный штаб по вопросам обеспечения строительства возглавил председатель градсовета

Региональный штаб по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов Калининградской области в рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ возглавил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. Постановление правительства об утверждении состава штаба подписал глава региона Алексей Беспрозванных 16 июля 2026 года.

Заместителями Шерина стали министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов и министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. Всего в состав штаба вошли 49 человек. В их числе министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова, министр здравоохранения Сергей Дмитриев, министр по культуре и туризму Андрей Ермак, министр сельского хозяйства Артём Иванов, министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова, глава администрации Калининграда Елена Дятлова, главы других муниципальных образований и др.

Первое совещание штаба, как сообщали в пресс-службе областного правительства, состоялось 10 июля, ещё до официального утверждения его состава.

«По поручению губернатора Алексея Беспрозванных создан региональный штаб, который координирует работу по строительству и реконструкции объектов в рамках национальных проектов и государственных программ. Наша задача обеспечить их своевременную и качественную реализацию совместно с муниципалитетами и профильными ведомствами», — отметил во время заседания Валерий Шерин.

Как сообщил Сергей Черномаз, в 2026-2028 годах на территории области запланирована реализация 29 объектов в рамках семи федеральных и региональных программ и проектов.

«Большая часть реализуется по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Общий объём финансирования по этому направлению на трёхлетний период превышает 13,2 миллиарда рублей. Это знаковые проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, которые будут обеспечивать в том числе социальную инфраструктуру — котельные, теплосети, водозаборные и очистные сооружения», — доложил руководитель минстроя.

В Калининграде, как было отмечено, начинаются подготовительные работы по реконструкции нескольких котельных. К примеру, котельную на улице Невского планируют перевести на газ к осени. Ещё пять котельных на проспекте Победы, улице Киевской, в Чкаловске и Прибрежном должны модернизировать в 2027 году.

Обсудили и социальные объекты. Построить новый корпус больницы в Багратионовске и поликлинику в Московском районе Калининграда обещают до 2030 года.

«По итогам совещания главам муниципалитетов, заказчикам строительства и ответственным исполнительным органам даны поручения, направленные на контроль сроков исполнения контрактов и ввода объектов в эксплуатацию. Исполнение поручений будет рассматриваться на регулярных заседаниях штаба», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 2 июня губернатор подписал распоряжение, которым утвердил новый состав архитектурно-градостроительного совета региона. Его также возглавил Валерий Шерин.