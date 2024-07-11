В «Балтику» перешёл лучший бомбардир московского «Торпедо» прошлого сезона

Калининградская «Балтика» заключила контракт с лучшим бомбардиром московского «Торпедо» прошлого сезона Первой лиги России Ильёй Стефановичем. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Игрок является воспитанником новоуральской дестко-юношеской спортивной школы № 2. В 2014 года он перешёл в академию московского «Локомотива». В профессиональном футболе Стефанович дебютировал в составе «Знамени Труда» из подмосковного Орехово-Зуево в 2015 году, после — оказался в молодёжной команде краснодарской «Кубани». За южан игрок выходил на поле в Кубке России по футболу.

«Также в карьере нападающего были такие команды как „Афипс“, „Черноморец“, КАМАЗ, „Велес“, „Иртыш“ и „Волгарь“. В сезоне 2022/23 форвард перешел в ФК „Торпедо“, где провел 42 матча, отличившись 13 голами и 1 голевой передачей», — рассказала пресс-служба «Балтики» о карьере Стефановича. В прошлом сезоне Первой лиги за московское «Торпедо» футболист забил 8 мячей, став лучшим бомбардиром команды. Такие данные приводит портал Transfermarkt.

В Калининград для участия в составе «Балтики» переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта». Молодыми подписаниями клуба также стали Николай Титков, Владислав Саусь и Кирилл Никишкин. 1 июля стало известно, что балтийцы на сборах просматривают юнцов из «Химок» и белорусского «Энергетика-БГУ». 2 июля состав калининградцев пополнил известный местным болельщикам футболист из «Акрона» Никита Глушков, спустя пять дней к клубу присоединился Дмитрий Бегун. 9 июля к клубу присоединились защитник Илья Калачёв и вратарь Илья Свинов, а 10 числа новичком балтийцев стал дагестанский защитник Амир Мохаммад.

Из «Балтики» в конце июня ушли защитник Александр Жиров, вратарь Сослан Джанаев, полузащитники Данила Козлов и Максим Кузьмин. Ранее клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Владислав Лазарев и Иван Остойич, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб. 2 июля из клуба ушёл Никола Радмановац.

Болельщики футбольного клуба создали петицию, адресованную и.о. главы области, с просьбой вывести команду из «глубочайшего кризиса». Министерство спорта региона на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» заявило, что «калининградская „Балтика“ делает всё возможное, чтобы выполнить задачу на сезон и снова повыситься в классе».