Шитиков объяснил, почему от СР в муниципальных выборах участвует мало кандидатов

При выдвижении депутатов на муниципальные выборы в Калининградской области региональное отделение «Справедливой России» учитывало опыт предыдущих лет. Об этом «Новому Калининграду» заявил его руководитель Юрий Шитиков, отвечая на вопрос о том, почему региональное отделение партии выдвинуло на местные выборы в 2025 году всего 19 кандидатов.
«Можно, конечно, в погоне за количественными показателями выставить и 300 кандидатов при выборах на этих участках. Но мы просто считаем прежде всего качественные показатели и выдвигаем тех кандидатов, которые могут победить», — пояснил Шитиков.
Он также отметил, что в 2023 году из оппозиционных политиков мандат муниципального депутата получил только один их член. В 2024-м кандидаты от оппозиции получили два места в окружном совете Янтарного, среди них также был справедливоросс. Этот опыт, как заявил руководитель отделения, партия решила учесть.Выборы новых созывов окружных советах пройдут в восьми муниципалитетах Калининградской области с 12 по 14 сентября 2025 года. Довыборы в Гусевском, Озёрском и Светловском округах запланированы на 13 и 14 сентября. На 138 мандатов депутатов в муниципалитетах Калининградской области претендуют почти 500 кандидатов. Политолог, научный сотрудник Социологической лаборатории Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Михаил Кришталь считает, что неожиданные итоги выборов в муниципальный совет возможны в Зеленоградском округе.