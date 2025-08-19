Шитиков объяснил, почему от СР в муниципальных выборах участвует мало кандидатов

При выдвижении депутатов на муниципальные выборы в Калининградской области региональное отделение «Справедливой России» учитывало опыт предыдущих лет. Об этом «Новому Калининграду» заявил его руководитель Юрий Шитиков, отвечая на вопрос о том, почему региональное отделение партии выдвинуло на местные выборы в 2025 году всего 19 кандидатов.

«Можно, конечно, в погоне за количественными показателями выставить и 300 кандидатов при выборах на этих участках. Но мы просто считаем прежде всего качественные показатели и выдвигаем тех кандидатов, которые могут победить», — пояснил Шитиков.

Он также отметил, что в 2023 году из оппозиционных политиков мандат муниципального депутата получил только один их член. В 2024-м кандидаты от оппозиции получили два места в окружном совете Янтарного, среди них также был справедливоросс. Этот опыт, как заявил руководитель отделения, партия решила учесть.