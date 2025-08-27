Эксперт: искусственный интеллект используется в медицине каждого региона

В каждом регионе России врачи используют искусственный интеллект, в частности в лучевой диагностики. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры лучевой диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и член Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Елена Панина во время форума «В фокусе — здоровье».

В 2020 году в Москве стартовал эксперимент, инициированный Правительством России. За время его существования искусственным интеллектом было обработано 14 млн исследований. «Сначала эта программа работала в Москве, во всех поликлиниках, потом подсоединяются стационары, а теперь подсоединяются регионы. Соответственно, 153 медицинские организации работают, 1507 диагностических инструментов подключено. В режиме реального времени всё это обрабатывается», — отметила эксперт.

Кроме того, Панина упоминала, что во время рандомизированного контролируемого испытания 99 врачей из разных регионов России должны были описать исследование: «В этот момент в ноутбуке стояла программа, которая оценивала, куда врач смотрит, сколько времени он тратит на описание, как он быстро пролистывает и так далее (имитация рабочего времени, всё это под запись экрана). Врач, который без ИИ, описал только 41% случаев <...>. Врач, который использовал искусственный интеллект, и искусственный интеллект его ещё подсвечивал: „Ты вот сюда посмотри“, — описал в 91% уходов». Панина добавила, что искусственный интеллект — это «умная подсказка», которая помогает быстрее описывать и больше находить.

Кандидат медицинских наук также отметила, что искусственный интеллект может ошибаться. «Поэтому нужен естественный интеллект, а не искусственный, который скажет: „Здесь вот он ошибся“. Но я туда посмотрел. Я не только на ту диагностическую задачу, которую мне поставили, ответил, я еще все остальное тоже посмотрел. Мне кажется, если мы с этой точки зрения смотрим, то искусственный интеллект не просто спасает жизни», — сказала она.

Ранее Панина сообщила, что в условиях нехватки медицинских кадров необходимы инструменты, которые помогут специалистам работать лучше, быстрее и качественнее. Таким инструментом может стать искусственный интеллект.