Губернатор: цель программы «Герои 39» — адаптация участников СВО к мирной жизни

Губернатор: цель программы «Герои 39» — адаптация участников СВО к мирной жизни
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Цель региональной программы «Герои 39», разработанной для участников специальной военной операции, помочь адаптироваться к мирной жизни. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства региона, рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 8 сентября.

В понедельник на базе РАНХиГС началось обучение по программе, первыми слушателями стали 28 человек, по конкурсу отобранных из числа участников СВО. Среди участников, зачисленных на программу, — кавалеры Орденов мужества, обладатели медалей «За отвагу», «Суворова», «Жукова» и других государственных наград.

«Мы скорректировали программу с учётом ваших предложений, полученных на подготовительном этапе. Наша общая цель — не только повысить ваш профессиональный уровень, но и помочь адаптироваться к мирной жизни, найти себя в новой специальности», — обратился Алексей Беспрозванных к участникам.

Как рассказал директор Западного филиала Президентской академии РАНХиГС Михаил Плюхин, запланировано четыре образовательных модуля и три межмодульных периода: лекторы расскажут слушателям про государственное устройство, экономику, местное самоуправление, взаимодействие власти с обществом и т.п. Губернатор стал наставником у трёх участников. Практика будет происходить в структурах органов власти и на предприятиях.

Отбор участников производился на конкурсной основе и проходил в несколько этапов. Сроки проведения этапов размещались на сайте программы. 40 человек включены в резерв программы с возможностью отложенного старта обучения.

Напомним, ранее Алексей Беспрозванных рассказывал, что при зачислении в программу проверяется биография претендентов, проводится тестирование, оценка компетенции. 199 человек не прошли предварительный отбор.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter