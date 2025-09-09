Губернатор: цель программы «Герои 39» — адаптация участников СВО к мирной жизни

Цель региональной программы «Герои 39», разработанной для участников специальной военной операции, помочь адаптироваться к мирной жизни. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства региона, рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 8 сентября.



В понедельник на базе РАНХиГС началось обучение по программе, первыми слушателями стали 28 человек, по конкурсу отобранных из числа участников СВО. Среди участников, зачисленных на программу, — кавалеры Орденов мужества, обладатели медалей «За отвагу», «Суворова», «Жукова» и других государственных наград.

«Мы скорректировали программу с учётом ваших предложений, полученных на подготовительном этапе. Наша общая цель — не только повысить ваш профессиональный уровень, но и помочь адаптироваться к мирной жизни, найти себя в новой специальности», — обратился Алексей Беспрозванных к участникам.

Как рассказал директор Западного филиала Президентской академии РАНХиГС Михаил Плюхин, запланировано четыре образовательных модуля и три межмодульных периода: лекторы расскажут слушателям про государственное устройство, экономику, местное самоуправление, взаимодействие власти с обществом и т.п. Губернатор стал наставником у трёх участников. Практика будет происходить в структурах органов власти и на предприятиях.

Отбор участников производился на конкурсной основе и проходил в несколько этапов. Сроки проведения этапов размещались на сайте программы. 40 человек включены в резерв программы с возможностью отложенного старта обучения.