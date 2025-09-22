В Калининградской области нашли послание в бутылке, датированное 1945-м годом (фото)

В Калининградской области нашли послание в бутылке, датированное 1945-м годом (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Все новости по теме: Клады

В посёлке Светлое Гурьевского района на чердаке одного из домов нашли бутылку с посланием, датированным 18 июля 1945 года. Публикация с фотографией послания появилась 22 сентября на странице арт-пространства «Светлая башня» «ВКонтакте», созданного в бывшей железнодорожной башне.

«Этот особенный листок, свёрнутый трубочкой, был вставлен кем-то много-много лет назад в бутылку, которую нашел в поселке Светлое гость „Светлой башни“ Алексей. Он много лет занимается поиском пропавших бойцов ВОВ, а найденные старинные предметы безвозмездно отдает в музеи, где есть экспозиции о ВОВ», — говорится о находке.

Листок, о котором идёт речь — это бланк Кёнигсбергского училища за 19 октября 1938 года, на котором предположительно было начерчено карандашом задание для столяра.

На обеих сторонах бланка записаны тексты фронтовых песен: «Маленький город на юге» и «Дорогая моя столица».

Текст «Дорогой моей столицы» был написан одесситом Марком Лисянским в ноябре 1941 года, когда он принимал участие в обороне Москвы в рядах 243-й стрелковой дивизии. Позднее песня стала официальным гимном российской столицы.

