Погода в Калининградской области 8 ноября

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
В субботу, 8 ноября, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +10°С, ночью столбик термометра местами опустится до +3°С. Скорость ветра составит от 1 до 2 м/с, с порывами до 5 м/с, направление — юг, юго-восток. Атмосферное давление в пределах нормы — 763 мм рт. ст. Относительная влажность 83%. Температура воды: 7°. Продолжительность светового дня — 8 часов и 54 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +9°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем на остальной территории региона, — +7°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается облачная с прояснениями погода, туман. Утром температура воздуха достигнет отметки +3,3°С, днём потеплеет до +8,3°С, вечером похолодает до +5,1°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +9...+13°C. Видимость 4-7 км, в тумане — 500 — 1000 м. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём на территории региона будет малооблачно, без осадков, при ясном небе температура поднимется до +10...+13°C, при облачности местами +7...+9°C. Вечером ясно, без осадков. Ветер в течение суток преимущественно южный, слабый (2-5 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 762 до 761 мм рт. ст.

