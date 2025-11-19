Представитель военкомата: у срочников высокий уровень мотивации пройти службу

У призывников в Калининградской области сохраняется высокий уровень мотивации к прохождению военной службы, большинство понимает, что военная служба повышает конкурентоспособность на рынке труда и является гражданским долгом. Об этом сообщает газета «Страж Балтики» со ссылкой на начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военкомата Александра Вальковца.

По словам полковника, многие молодые люди приходят на призывные комиссии с четким пониманием того, что служба повышает их конкурентоспособность на рынке труда. «Сегодня юноши понимают, чтобы быть по-настоящему конкурентным соискателем на рынке труда, необходимо иметь за плечами военную службу. Работодатели неохотно берут к себе молодых людей, которые не имеют на руках военного билета», — отметил он.

В публикации приводятся примеры призывников, которые демонстрируют такой настрой. Житель Янтарного Павел Королёв до призыва окончил Прибалтийский судостроительный техникум и работал электромонтером. «Как любой здоровый мужчина, я обязан пройти флотскую школу, отдать долг Родине. Военная служба закаляет характер, прививает дисциплину. Без этих качеств и на гражданке нормальную жизнь не построишь», — рассказал он.

Его брат Кирилл, выпускник Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, также выразил готовность к службе. Молодой человек проходил практику в дальних морских походах. «Меня с детства привлекали волны, ветер, корабли. Я легко переносил разлуку с берегом и аскетические условия дальних походов», — отметил он. Братья хотели бы попасть в одну часть.

Как подчеркивает Вальковец, призыв проходит в рамках законодательства, заседания комиссий открыты, а родители могут присутствовать при принятии решений.

