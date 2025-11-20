Погода в Калининградской области 20 ноября

Днём в четверг, 20 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами небольше осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +3°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около четырех метров в секунду. Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +5°C. В центре региона она составит +2°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) температура достигнет +3°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +4°C), а на востоке региона прохладнее (до −1°C). На территории всего региона пройдут небольшие смешанные осадки.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе −0,5°C, днём она поднимется до +2,5°C, а вечером опустится до +2°C. Утром прогнозируется юго-восточный ветер, который днем сменится на южный. Влажность — на уровне 82%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о погружении в предзимье. «Днем в регионе +1...+4°C, облачно/облачно с прояснениями. Утром и в первой половине дня без существенных осадков. После обеда и вечером по области возможны слабые/умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега (у побережья — преимущественно в виде дождя, в центральной и восточной части региона — в виде мокрого снега). Ветер южный и юго-восточный, в Калининграде и области в течение суток — умеренный (3-7 м/с), на побережье умеренный/свежий (4-9 м/с), в порывах до 10-12 м/с. Атмосферное давление 752-753 мм ртутного столба», — добавляют синоптики-любители.

