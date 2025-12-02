Площадь Победы в Калининграде украшают к Новому году (фото)

Площадь Победы в Калининграде начали украшать к Новому году. Там уже появились арка и фигурки ангелов. В настоящее время рабочие собирают светящиеся деревья. Приготовлена и фигурка символа года — лошади.

Напомним, украсить площадь власти обещали к 10 декабря. В конце октября на торгах по новогоднему оформлению территорий Калининграда победил ИП Межевов, который снизил начальную стоимость контракта с 37,7 до 24,34 млн рублей. Второй контракт — на поставку самой ёлки и украшений к ней — получил также ИП Межевов. В этом случае он снизил начальную цену с 35,55 млн до 24,7 млн руб. Таким образом, общая стоимость новогоднего оформления площади Победы должна снизиться с 73,28 до 49,04 млн рублей.

Украшать улицы Калининграда начали на прошлой неделе. Новогодними огнями уже сияет сквер напротив драмтеатра. Далее в планах был сквер Энергетиков. Как сообщала ранее глава горадминистрации Елена Дятлова, подготовка к праздникам будет традиционной: по городу расставят живые ели в кадках, иллюминациями украсят разворотные кольца, установят несколько искусственных елей, в том числе главную — на площади Победы.