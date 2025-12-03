В Онкоцентре провели сложную операцию по удалению опухоли в грудной клетке (фото)

Врачи отделения торакальной онкологии и опухолей кожи Онкологического центра провели 32-летней калининградке сложную операцию. Новообразование диаметром около шести сантиметров в грудной клетке молодой женщины медики обнаружили случайно — во время профилактического осмотра. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.



Исследование с помощью рентгена показало, что опухоль расположена в средостении — пространстве грудной клетки между легкими, в котором находятся комплекс органов: сердце, крупные сосуды, трахея, пищевод, вилочковая железа, диафрагмальный нерв и лимфатические узлы.



«Уже тогда стало понятно, что случай весьма непростой — любое неловкое движение хирурга могло привести к серьезным осложнениям, — подчеркивает пресс-служба. — Но, несмотря на такую сложную локализацию, врачи-онкологи, взвесив все „за“ и „против“, решили выполнить вмешательство без вскрытия грудной клетки, которое влечет за собой весьма сложный восстановительный и реабилитационный период для пациента». Врачи провели операцию по удалению опухоли с помощью щадящего малоинвазивного метода —видеоторакоскопии.

Фото: Онкоцентр

«Через небольшие проколы между ребрами мы установили торакопорты — специальные инструменты, позволяющие исследовать плевральную полость, и под видеоконтролем аккуратно удалили образование. К счастью, удалось сохранить все важные структуры: ни артерии, ни нервы, ни соседние органы не пострадали. Сегодня пациентка уже выписана домой», — рассказал один из врачей, проводивших операцию, онколог Никита Климович.

После вмешательства удаленный материал был направлен на гистологическое исследование. Опухоль оказалась доброкачественной. По словам медиков, сейчас жизни женщины ничего не угрожает, а прогноз на будущее — положительный.