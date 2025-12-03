В Онкоцентре провели сложную операцию по удалению опухоли в грудной клетке (фото)

Все новости по теме: Медицина

Врачи отделения торакальной онкологии и опухолей кожи Онкологического центра провели 32-летней калининградке сложную операцию. Новообразование диаметром около шести сантиметров в грудной клетке молодой женщины медики обнаружили случайно — во время профилактического осмотра. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Исследование с помощью рентгена показало, что опухоль расположена в средостении — пространстве грудной клетки между легкими, в котором находятся комплекс органов: сердце, крупные сосуды, трахея, пищевод, вилочковая железа, диафрагмальный нерв и лимфатические узлы.

«Уже тогда стало понятно, что случай весьма непростой — любое неловкое движение хирурга могло привести к серьезным осложнениям, — подчеркивает пресс-служба. — Но, несмотря на такую сложную локализацию, врачи-онкологи, взвесив все „за“ и „против“, решили выполнить вмешательство без вскрытия грудной клетки, которое влечет за собой весьма сложный восстановительный и реабилитационный период для пациента». Врачи провели операцию по удалению опухоли с помощью щадящего малоинвазивного метода —видеоторакоскопии.

Фото: Онкоцентр

«Через небольшие проколы между ребрами мы установили торакопорты — специальные инструменты, позволяющие исследовать плевральную полость, и под видеоконтролем аккуратно удалили образование. К счастью, удалось сохранить все важные структуры: ни артерии, ни нервы, ни соседние органы не пострадали. Сегодня пациентка уже выписана домой», — рассказал один из врачей, проводивших операцию, онколог Никита Климович.

После вмешательства удаленный материал был направлен на гистологическое исследование. Опухоль оказалась доброкачественной. По словам медиков, сейчас жизни женщины ничего не угрожает, а прогноз на будущее — положительный.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter