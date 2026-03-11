Экспертиза одобрила проект реконструкции канализационной сети на Орудийной

Экспертиза одобрила проект реконструкции канализационной сети на Орудийной
Скриншот «Яндекс Панорамы»
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Проект реконструкции канализационной сети на ул. Орудийной до ул. Ю. Гагарина прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 10 марта. Документацию для экспертизы подготовило курганское ООО «Асгард». В качестве экспертной организации выступило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Указанный застройщик — ГП КО «Водоканал».

Привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки. Сроки проектирования затянулись, начало ремонта было отсрочено на несколько лет и стартовало только 25 июля 2025 года. Подрядчик — компания «Мосинжиниринг». Стоимость работ — 461,462 млн рублей.

В декабре 2024 года власти сообщили, что в ходе работ подрядчик должен будет заменить коммуникации, устроить основания под проезжую часть и тротуары, уложить асфальт, подвести освещение, поставить остановки общественного транспорта и сделать пешеходные переходы. «Более 50% работ будет связано с перекладкой сетей инженерной коммуникации. По факту, это будет новая улица», — заявил в марте 2025 года зампредседателя комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Андрей Костин.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter